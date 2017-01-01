«Яндекс» закриває свої офіси в Україні

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Офіс компанії «Яндекс»

Співробітникам запропонують родовжити роботу в інших офісах «Яндекса» в різних країнах

Компанія «Яндекс» припиняє роботу своїх українських підрозділів, співробітникам пропонують переїжджати в Росію. Про це повідомляє одеське видання «Таймер» з посиланням на джерела в компанії.

За їхніми словами, керівництво компанії вже продумує, як офіційно оформити звільнення працівників: за скороченням штатів або у зв'язку з ліквідацією підприємства. Охочим пропонують переїхати в Росію, де компанія забезпечить їх роботою в місцевих підрозділах.

Офіційно оголосити про закриття в компанії планують вже в перших числах червня.

Директор зі зв'язків з громадськістю «Яндекса» Очир Манджиков підтвердив vc.ru, що найближчим часом українські офіси компанії будуть закриті. Кількість співробітників місцевого підрозділу він не назвав, сказавши лише, що їм запропонують роботу в офісах компанії в інших країнах.

«Компанія «Яндекс.Україна» включена до списку санкцій і фактично не може вести діяльність на території України. Зокрема, всі рахунки компанії заблоковані, і ми не можемо платити зарплату співробітникам. Тому ми прийняли рішення закрити офіси в Києві та Одесі, нашій команді запропонуємо продовжити роботу в інших офісах «Яндекса» в різних країнах», - сказав Манджиков.

Нагадаємо, Служба безпеки України під час обшуків задокументувала, що компанія «Яндекс» передавала особисті дані українців до Росії, зокрема дані співробітників правоохоронних органів та військових ЗСУ.

Раніше, співробітники Служби безпеки України під час обшуків в офісах російської компанії «Яндекс», які проходили в Києві та Одесі, вилучили серверне обладнання та документацію, та направлять їх на експертизу.

Також повідомлялося, що український підрозділ Mail.Ru буде закрито, а його працівникам запропонують продовжити роботу в російських офісах компанії.