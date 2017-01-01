«Яндекс» заявив про блокування рахунків компанії в Україні

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В офісі компанії пов'язують блокування доступу до рахунків з указом президента України Петра Порошенка, яким він ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони країни про розширення санкцій відносно російських юридичних і фізичних осіб

Компанія «Яндекс» проінформувала своїх партнерів в Україні про те, що її рахунки заблоковані.

Про це повідомляє 18 травня видання ТАСС.

«Компанія повідомляє про те, що не може перерахувати кошти на рахунки партнерів», – відзначили в «Яндекс.Україна».

В офісі компанії пов'язують блокування доступу до рахунків з указом президента України Петра Порошенка, яким він ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони країни про розширення санкцій відносно російських юридичних і фізичних осіб.

При цьому в «Яндексі» відзначили, що «швидко вирішити проблему не виходить», хоча компанія продовжує шукати «легальні рішення для відправки коштів і продовження співпраці», щоб оплатити рахунки.

16 травня, президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Вчора через українські санкції акції «Яндекса» вже почали дешевшати.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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