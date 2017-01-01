Янукович готовий до відеодопиту – адвокат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Михайло Глуховський - Главком Віталій Сердюк

Екс-президент відповідатиме на запитання суддів, перебуваючи в Росії

Колишній президент Віктор Янукович готовий виступити на засіданні суду щодо справи про держзраду. Про це розповів його адвокат Віталій Сердюк, передає кореспондент «Главкома».

«Суд прийняв рішення забезпечити участь Віктора Януковича у даному судовому процесі. Це обов’язкова вимога», – зазначив Сердюк.

Адвокат пояснив, що на вимогу українського суду відповідні органи Російської Федерації мають забезпечити зв'язок та відео.

«Забезпечити зв’язок та відеодопит, як це було у Святошинському суді», – пояснив Сердюк.

Адвокат підтвердив що його підзахисний готовий бути присутнім на судовому засіданні.

Нагадаємо, сьогодні Оболонський районний суд Києва оголосив перерву у підготовчому засіданні у справі за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді. Його перенесено на 18 травня.

Як повідомляв «Главком», раніше генеральний прокурор Юрій Луценко розповів у відеозверненні, що 4 травня розпочнеться судовий процес над колишнім президентом Віктором Януковичем.

Напередодні стало відомо, що Інтерпол зняв екс-президента Януковича з розшуку.