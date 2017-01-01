Янукович назвав «режисерами Майдану» Льовочкіна і Фірташа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Янукович

Янукович стверджує, що дізнався про криваві зіткнення лише наступного ранку під час гри в теніс, тоді як Льовочкін не відповідав на дзвінки

Колишній президент України Віктор Янукович заявив, що не віддавав наказів щодо розгону протестів взимку 2013 року та звинуватив своє тодішнє оточення в інтригах проти нього. Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Der Spiegel, яке дав у своєму офісі в Москві.

Спочатку на запитання про події в ніч на 30 листопада, коли силовики побили студентів, Янукович відповідав звинуваченням на адресу «радикалів», які провокували поліцію. Проте потім він припустив, що за протестами стояв тодішній голова його адміністрації Сергій Льовочкін разом із бізнесменом Дмитром Фірташем, які за його спиною стали режисерами Майдану. Сам він, стверджує Янукович, дізнався про криваві зіткнення лише наступного ранку під час гри в теніс, тоді як Льовочкін не відповідав на дзвінки.Також Янукович укотре заявив, що не відмовлявся від своєї посади. «Я був в Україні, мене просто відрізали від ЗМІ, заблокували та полювали за мною по всій країні», - каже він.Янукович заявив, що під час його втечі до Криму з Донецька, під Мелітополем на нього начебто чекала сотня бойовиків з важкою зброєю, які мали зупинити його кортеж та «всіх розстріляти». Проте його начебто завчасно попередили. За офіційними даними української влади, правоохоронці не змогли вчасно встановити місце знаходження президента-утікача.