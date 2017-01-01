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Фото ЕРА Віктор Янукович

Колишній президент не відрізнявся працелюбством

Колишній президент Віктор Янукович на роботі особливо не затримувався: об 11.00 приїжджав, о 13.00 їхав. Про це розповів колишній в.о. начальника Головного управління розвідки СБУ генерал-майор Петро Копка, пише «Гордон».

«У нього, як я уявляю, було більш ніж достатньо власних справ: то полювання, то страуси, то «прилаштовуванням» нажитого непосильною працею капіталу», - сказав він.

Копка також порадив проаналізувати останні вояжі Януковича за кордон: Арабські Емірати, Азербайджан, Індія, Гонконг тощо.

«Думаєте, він інтереси України просував? Ні, «розтикував» кеш у східних країнах, де його важко відстежити», - уточнив генерал-майор.

Як повідомлялось, екс-голова розвідки СБУ також розказав, як Росія обдурила Україну в середині 90-х.