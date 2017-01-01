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    Янукович в останні місяці правління «розтикував» готівку у східних країнах, де її важко відслідкувати - екс-голова розвідки СБУ

    • Сьогодні, 18:07
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    Віктор Янукович
    Фото ЕРА
    Віктор Янукович

    Колишній президент не відрізнявся працелюбством

    Колишній президент Віктор Янукович на роботі особливо не затримувався: об 11.00 приїжджав, о 13.00 їхав. Про це розповів колишній в.о. начальника Головного управління розвідки СБУ генерал-майор Петро Копка, пише «Гордон».

    «У нього, як я уявляю, було більш ніж достатньо власних справ: то полювання, то страуси, то «прилаштовуванням» нажитого непосильною працею капіталу», - сказав він.

    Копка також порадив проаналізувати останні вояжі Януковича за кордон: Арабські Емірати, Азербайджан, Індія, Гонконг тощо.

    «Думаєте, він інтереси України просував? Ні, «розтикував» кеш у східних країнах, де його важко відстежити», - уточнив генерал-майор.

    Як повідомлялось, екс-голова розвідки СБУ також розказав, як Росія обдурила Україну в середині 90-х.

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