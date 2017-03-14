Янукович вирішив, що Генпрокуратура боїться подивитися йому в очі

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Віктор Янукович

Янукович заявив, що не ховається від слідчих Генпрокуратури України

Екс-президент-утікач Віктор Янукович вважає, що Генпрокуратура України не допитує його, тому що боїться дати йому слово.

«Буквально на днях я дізнався з преси, що Генеральна прокуратура Росії направила Генеральній прокуратурі України офіційний лист, в якому підтвердила готовність організувати мій допит за участю представників правоохоронних органів України. Це означає, що між правоохоронними органами України та Росії налагоджений діалог, і я сподіваюся на приїзд співробітників ГПУ. Думаю, нам буде про що з ними поговорити», - сказав Янукович в інтерв’ю «РИА Новости».

Він заявив, що не ховається від слідчих ГПУ. «Повторюю ще раз: я не ховаюся. Я повідомив свою адресу проживання українським прокурорам майже два роки тому. Цю адресу підтвердили вже всі можливі служби і тепер ось навіть Генеральна прокуратура Росії. Ніхто і ніщо не заважає українським слідчим повноцінно розслідувати кримінальні справи і допитувати мене за ними. Але ГПУ боїться чергової можливості дати мені слово і навіть просто подивитися мені в очі», - переконаний Янукович.

Він також переконаний, що українському слідству доведеться відповідати, чому вони «нічого не зробили для встановлення істини щодо подій на Майдані».

Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, Головна військова прокуратура України передала до суду обвинувальний акт у справі екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.

Раніше прокурор головної військової прокуратури Руслан Кравченко заявив, що Генпрокуратура РФ повідомила українській прокуратурі неправдиву адресу проживання екс-президента Віктора Януковича.

Захист Януковича заявив, що ГПУ не може почати заочний процес у його справі, поки не проведе з ним слідчих дій.

Генеральна прокуратура РФ у відповідь на запит Генпрокуратури України повідомила, що готова організувати допит Януковича на території РФ у присутності українських слідчих.

У той же час прокурор Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко заявив, що українські правоохоронці не братимуть участі в допиті Януковича на території РФ.

Адвокати Януковича пригрозили співробітникам Генпрокуратури України судом через їхню відмову допитати екс-президента в Росії.