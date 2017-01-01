Янукович із соратниками «відмив» понад 200 млрд грн – Держфінмоніторинг

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Наразі за результатами розслідування заблоковано на рахунках фізичних та юридичних осіб, які мають зв’язок із Януковичем та колишніми високопосадовцями, кошти в еквіваленті 1,54 млрд дол. США

Колишній президент України та екс-посадовці можуть бути причетними до відмивання 201,7 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби фінансового моніторингу України.

За інформацією Держфінмоніторингу, вони продовжують активну роботу з розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна колишнім президентом України Віктором Януковичем та його близькими, екс-посадовцями, а також щодо осіб, причетних до організації умисного масового вбивства людей на території України.

«Сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та можуть бути пов’язані зі скоєнням іншого злочину, визначеного КК України, за цими матеріалами становить 201,7 млрд гривень», – йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначили у прес-службі, за результатами розслідування заблоковано на рахунках фізичних та юридичних осіб, які мають зв’язок з Януковичем та колишніми високопосадовцями, кошти в еквіваленті 1,54 млрд дол. США.

У Держфінмоніторингу також повідомили, що за весь період проведення розслідувань (березень 2014-го – грудень 2016 років) стосовно фінансових операцій, проведених колишніми високопосадовцями, підготовлено та направлено до правоохоронних органів України 547 матеріалів.

Джерело: УНН