Янукович запрошує прокурора до себе в Ростов «у будь-який зручний час»

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Адвокати стверджують, що Янукович не може прибути до Генпрокуратури «через загрозу його безпеці та життю»

Колишній президент України Віктор Янукович просить прокурора Генеральної прокуратури України прибути до нього для допиту у «будь-який зручний для нього час». Про це йдеться у заяві Януковича, яку сьогодні його захист передасть ГПУ, інформує прес-служба адвокатської компанії, яка представляє інтереси Януковича.

Захист зазначив, що наразі Янукович не може прибути до Генпрокуратури «через загрозу його безпеці та життю».

За інформацією адвокатської компанії, захист подасть сьогодні до ГПУ заяву екс-президента про необхідність врахування його свідчень для проведення всебічного та неупередженого розслідування у справі про державну зраду.

«У будь-який зручний для вас час ви можете особисто прибути за місцем мого проживання, яке вам відоме, для отримання від мене свідчень, вручення необхідних документів та проведення інших процесуальних дій. При цьому прошу вас врахувати наявність у мене бажання співпрацювати зі слідством та повідомити про всі дійсні обставини справи для проведення всебічного і неупередженого розслідування», – зазначено у зверненні Януковича, оприлюдненому адвокатською компанією.

Нагадаємо, екс-президента Віктора Януковича сьогодні викликали до Генеральної прокуратури України для отримання матеріалів досудового розслідування.

Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

Втім, адвокат екс-президента заявив, що Янукович приїде в Україну на суд, якщо слідчі візьмуться за справу про замах.