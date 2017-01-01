Янукович займається маніпуляціями - прокурор

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Віктор Янукович

У прокуратурі підкреслили, що Януковичу не потрібно чекати виклику від ростовського суду

Екс-президентові України Віктору Януковичу не потрібно чекати на запрошення від російського суду Ростовської області для участі у судовому засіданні Оболонського районного суду Києва, яке заплановане на 18 травня. Про це у коментарі УНН повідомив представник державного обвинувачення в суді, прокурор Військової прокуратури України Руслан Кравченко, коментуючи заяву Януковича, що він чекає виклику до ростовського суду.

«Для того, щоб сторона захисту Януковича і сам обвинувачений не маніпулював думкою суспільства, ще раз повідомляю та роз’яснюю, що йому не потрібно чекати виклику з Ростовського обласного суду Російської Федерації або чекати можливості виходу по відеоконференції і участі у судових засіданнях по даній відеоконференції, тому що вже організована можливість участі самого обвинуваченого Януковича у відеоконференції без виклику Ростовського облсуду. Стороні захисту вже надано три варіанти виходу відеозв’язком Януковича та участі у всіх судових засіданнях. Дана можливість, вже організована і готова для використання самим обвинуваченим», — наголосив прокурор.

Кравченко зауважив, що є три варіанти, які спрощують участь Януковича у судовому процесі.

«Але 18 травня під час продовження підготовчого судового засідання в Оболонському районному суді суспільство побачить, чи насправді це були щирі заяви самого обвинуваченого Януковича щодо бажання участі у відеоконференції у судових засіданнях або буде встановлено, що ті заяви були пустими, які не ґрунтувались на дійсності, а були направлені тільки на затягування самого процесу. Але найбільше спростить участь самого Януковича у судових засіданнях, якщо він не переховуватиметься, а з’явиться до суду у Києві та відповість перед українським судом і українським народом за звернення з проханням використовувати ворожі збройні сили РФ на території рідної країни проти народу України!»— зауважив Кравченко.

Як повідомляв «Главком», Оболонський районний суд Києва готовий до проведення відеоконференц-зв’язку у кримінальному провадженні за обвинуваченням у державній зраді Януковича. Суд надав Януковичу три варіанти відеозв'язку.

Нагадаємо, 4 травня розпочався судовий процес над колишнім президентом Віктором Януковичем.

Оболонський районний суд Києва оголосив перерву у підготовчому засіданні у справі за обвинуваченням Януковича у державній зраді. Його перенесено на 18 травня.

Сторона обвинувачення клопотатиме про найвищу міру покарання для Януковича – довічне позбавлення волі.

Напередодні стало відомо, що Інтерпол зняв екс-президента Януковича з розшуку.