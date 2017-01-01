Януковичу буде вручено нову підозру про держзраду

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Віктор Янукович

30 січня ГПУ завершує спеціальне досудове розслідування і відкриває матеріали стороні захисту Януковича

Генеральна прокуратура України вручить захисту екс-президента-втікача Віктора Януковича уточнену підозру у держзраді. Про це заявив прокурор відділу Головної військової прокуратури Руслан Кравченко.

«Сьогодні захисникам Януковича буде вручено нову підозру, а також буде відправлено на всі відомі адреси проживання та перебування підозру на Януковича. Зміна підозри в тому, що ми додали новий епізод щодо звернення (звернення Януковича до РФ про введення військ в Україну. - Ред.). Є підозра на Януковича про введення російських військ на територію України. Під час досудового розслідування нами було встановлено, що Янукович звернувся з листом про введення російських військ на територію України до президента РФ, а також до Ради Федерації РФ. Був документ, звернений до президента РФ, а також був другий документ, який був звернений до Ради Федерації РФ. Мова йде про уточнену підозру», - повідомив Кравченко. в ефірі телеканалу «112 Україна».

Він підкреслив, що 30 січня ГПУ завершує спеціальне досудове розслідування і відкриває матеріали стороні захисту.

Кравченко зазначив, що в ході слідства було отримано багато цінних свідчень, зокрема двох депутатів Держдуми РФ.

«В даний час, я вважаю, допитано всіх можливих свідків. Вони надали важливі свідчення щодо цього провадження для органів досудового розслідування», - сказав він.

Зазначимо, раніше ГПУ викликала Януковича 27 і 30 січня для допиту та ознайомлення його з матеріалами справи про держзраду. Однак стало відомо, що на допит з'явиться захисник через загрозу життю підозрюваному.

Нагадаємо, колишній депутат Держдуми від КПРФ Денис Вороненков дав Генеральній прокуратурі України свідчення проти Януковича.

У четвер, 26 січня, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ допитала останнього свідка у справі про держзраду Януковича.