Януковичу надано три варіанти відеозв'язку з судом

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Екс-президент Віктор Янукович

Віктору Януковичу надані всі можливості брати участь в суді 18 травня по відеозв’язку, де б він не перебував, зазначив представник державного обвинувачення в суді Руслан Кравченко

Оболонський районний суд Києва надав екс-президенту Віктору Януковичу три варіанти відеозв'язку з судом, де б він не перебував у момент судового засідання. Відповідний лист-роз'яснення направлено адвокатам екс-президента. Про це, як поінформувала на своїй сторінці в Facebook прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, повідомив представник державного обвинувачення в суді, прокурор Військової прокуратури України Руслан Кравченко.

«Участь Януковича в підготовчому судовому засіданні передбачається не через міжнародну правову допомогу, тому немає необхідності суду звертатися в державні органи РФ. Суд, маючи таку можливість, надав швидке виконання прав обвинуваченого. Своїм рішенням Оболонський райсуд Києва дав можливість екс-президенту «не прикріплятися» ні до будь-якого з російських судів, ні до будь-яких інших органів», - зазначив Кравченко.

Він нагадав, що Янукович не раз заявляв про своє бажання брати участь в судовому процесі.

«Ось ми і подивимося, чи були ці заяви правдивими або ж простим піаром», - сказав прокурор.

Він зазначив, що на сьогоднішній день Януковичу надані всі можливості брати участь в суді 18 травня по відеозв’язку, де б він не перебував. «Все тепер залежить від сторони захисту», - додав Кравченко.

Як повідомляв «Главком», Оболонський районний суд Києва готовий до проведення відеоконференц-зв’язку у кримінальному провадженні за обвинуваченням у державній зраді Януковича.

Нагадаємо, 4 травня розпочався судовий процес над колишнім президентом Віктором Януковичем.

Оболонський районний суд Києва оголосив перерву у підготовчому засіданні у справі за обвинуваченням Януковича у державній зраді. Його перенесено на 18 травня.

Сторона обвинувачення клопотатиме про найвищу міру покарання для Януковича – довічне позбавлення волі.

Напередодні стало відомо, що Інтерпол зняв екс-президента Януковича з розшуку.