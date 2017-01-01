Януковичу нараховували українську пенсію протягом року після втечі

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Екс-президент Віктор Янукович

Остання виплата в розмірі 14 698 гривень була проведена 3 лютого 2015 року

Екс-президенту Віктору Януковичу до лютого 2015 року нараховувалася пенсія в Україні

Про це свідчать виписки з двох рахунків Януковича у ПАТ «Ощадбанк», передає РБК-Україна.

У виписках відображений рух коштів на рахунках екс-президента за період з червня 2013 року по вересень 2016 року і з грудня 2011 року по вересень 2016 року.

Згідно з однією з виписок, Пенсійний фонд протягом року після втечі з країни Віктора Януковича продовжував перераховувати пенсію на його рахунок. Так, остання виплата в розмірі 14 698 гривень була проведена 3 лютого 2015 року.

Як повідомлялось, президент Петро Порошенко сьогодні заявив, що конфісковані кошти - $1,4 млрд - екс-президента Віктора Януковича і його оточення були зараховані на рахунки Державного казначейства.

Захист Віктора Януковича заперечує його причетність до конфіскованих 1,5 млрд доларів.

Також ЗМІ з'ясували, що 1,5 мільярда доларів, які конфіскували у команди екс-президента Віктора Януковича, насправді належали соратнику олігарха Сергія Курченко - Аркадію Кашкіну.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що перерахунок близько 1,5 млрд дол. коштів, викрадених командою екс-президента України Віктора Януковича, на єдиний рахунок Державного казначейства України завершилась.

Як повідомлялось, 28 січня 2015 року Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентських компаній, пов’язаних із Віктором Януковичем, його близькими, посадовцями колишнього уряду країни та пов’язаними з ними особами.