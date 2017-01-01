Японці підрахували, скільки робочих місць у них відберуть роботи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роботи Японії

До 2030 року кількість робочих місць в Японії скоротиться на 2,4 млн одиниць через застосування роботів

Дослідницький інститут Mitsubishi в понеділок опублікував доповідь, в якій йдеться про те, що кількість робочих місць в Японії до 2030 року скоротиться на 2,4 млн. Це пов'язано з тим, що людей поступово замінять роботи з розвиненим штучним інтелектом. Про це повідомляє «Ліга» із посиланням на Naked-Science.

«Зміни, до яких може призвести розвиток штучного інтелекту, зокрема у виробництві, приведуть до скорочення робочих місць. У зв'язку з цим нам необхідно замислитися над створенням системи, яка гарантує стабільний мінімальний дохід тим, хто втратив роботу», – йдеться у доповіді.

Експерти вважають, що в першу чергу роботизація торкнеться промислових підприємств, сфер послуг і продажів, де кількість робочих місць зменшиться приблизно на 7,4 млн.

Настільки різке скорочення не вдасться компенсувати навіть за рахунок прогнозованого зростання кількості фахівців у галузі робототехніки і штучного інтелекту на 5 млн до 2030 року.

У доповіді також наголошується, що розвиток технологій зі створення роботів і їх впровадження в різні сфери економіки позитивно позначиться на ВВП країни.