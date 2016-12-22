Японія передала госпіталю прикордонників обладнання на 22 млн грн

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Церемонія передачі медобладнання

Донором проекту виступив Уряд Японії за сприянням Офісу проектної підтримки ООН

Сьогодні відбулася церемонія передачі Центральному клінічному госпіталю Державної прикордонної служби високотехнологічного медичного обладнання від Уряду Японії. У церемонії взяли участь президент України Петро Порошенко і Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Сіґекі Сумі, який вручив сертифікати на відповідне медичне обладнання для потреб українських військових медиків.

Захід відбувся в рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги «Невідкладна підтримка в Україні спроможності надання медичної допомоги».

Серед переданого обладнання Комп’ютерний томограф «Toshiba» 2016 року, відеоендоскопічний комплект «Olympus», Цифрова рентгенівська система «Calypso». Донором проекту виступив Уряд Японії за сприянням Офісу проектної підтримки ООН (UNOPS). Загальний бюджет склав 22 млн 502 тис грн.

Свою історію головний медичний заклад прикордонного відомства розпочав у 1984 році. Нині він має п’ять клінік та інші окремі медичні підрозділи на 300 місць. З початку російської агресії на сході нашої країни медичний персонал Центрального клінічного госпіталю брав участь в посиленні лікувальних підрозділів по лінії розмежування, а також здійснював виїзди до органів Держприкордонслужби в районі проведення антитерористичної операції. Силами мобільних лікарських бригад проводилась евакуація поранених і хворих із лікувальних закладів ЗС України та інших медустанов областей прилеглих до районів, де відбуваються бойові дії. 26 співробітників Центрального клінічного госпіталю Держприкордонслужби є учасниками АТО.