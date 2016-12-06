Японія відкликала посла в Південній Кореї через пам'ятник жертвам насильства часів війни

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Навпроти японського генерального консульства в Пусані встановили пам'ятник жінкам, які стали жертвами сексуального насильства японських окупантів під час Другої світової війни

Генеральний секретар кабінету міністрів Японії Есіхіде Суга заявив, що влада країни прийняла рішення тимчасово відкликати свого посла в Південній Кореї Ясумаса Нагаміне в якості відповіді на установку навпроти японського генерального консульства в Пусані пам'ятника жінкам, які стали жертвами сексуального насильства японських окупантів під час Другої світової війни, передає ТАСС.

«Подібні дії надають небажаний вплив на двосторонні відносини, це неприйнятно. Ми прийняли рішення тимчасово відкликати нашого посла в Південній Кореї Ясумаса Нагаміне», - сказав Суга.

Відзначається, що статуя була встановлена представниками південнокорейських громадських організацій в Пусані 28 грудня минулого року без погодження з місцевою владою. При цьому в той же день її прибрали. Однак 30 грудня активісти домоглися схвалення з боку міської адміністрації і знову встановили пам'ятник поруч з диппредставництвом Японії.

У серпні 2015 року прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що майбутні покоління не повинні продовжувати вибачатися за Другу світову війну.