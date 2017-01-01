Японія висловила протест Росії через ракети на Курилах

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Міністр оборони Японії Томомі Інада

Протест Японії стосувався розміщення російської дивізії і дислокації ракет класу «земля - корабель» на Курилах

Міністр оборони Японії Томомі Інада в ході зустрічі з російським колегою Сергієм Шойгу висловила протест проти розміщення російських ракет на південних Курильських островах.

Про це повідомляє агентство Kiodo.

Повідомляється, що протест Інади стосувався розміщення російської дивізії і дислокації ракет класу «земля - корабель».

У 2016 році на південнокурильських острови Ітуруп і Кунашир були розміщені берегові ракетні комплекси «Бастіон» і «Бал». У 2015 році там були поставлені на бойове чергування зенітні ракетні комплекси «Тор-М2У».

Зараз вивчається можливість створення бази Тихоокеанського флоту на островах Великої Курильської гряди.

Крім того, в лютому глава Міноборони РФ повідомив, що в поточному році планується завершити формування чотирьох нових дивізій, в тому числі для захисту Курил. Ця заява була негативно зустрінута в Токіо, і уряд країни направив протест російській стороні, в якому зазначалося, що подібне зміцнення військової присутності Росії на Курильських островах не відповідає позиції Токіо щодо цих територій.

Як неодноразово заявляла російська сторона, розміщення військ і ракет на Курилах є суверенним правом РФ.

Джерело: ТАСС