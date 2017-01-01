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    Японія висловила протест Росії через ракети на Курилах

    • Сьогодні, 07:58
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    Міністр оборони Японії&nbsp;Томомі Інада
    Міністр оборони Японії Томомі Інада

    Протест Японії стосувався розміщення російської дивізії і дислокації ракет класу «земля - корабель» на Курилах

    Міністр оборони Японії Томомі Інада в ході зустрічі з російським колегою Сергієм Шойгу висловила протест проти розміщення російських ракет на південних Курильських островах.

    Про це повідомляє агентство Kiodo.

    Повідомляється, що протест Інади стосувався розміщення російської дивізії і дислокації ракет класу «земля - корабель».

    У 2016 році на південнокурильських острови Ітуруп і Кунашир були розміщені берегові ракетні комплекси «Бастіон» і «Бал». У 2015 році там були поставлені на бойове чергування зенітні ракетні комплекси «Тор-М2У».

    Зараз вивчається можливість створення бази Тихоокеанського флоту на островах Великої Курильської гряди.

    Крім того, в лютому глава Міноборони РФ повідомив, що в поточному році планується завершити формування чотирьох нових дивізій, в тому числі для захисту Курил. Ця заява була негативно зустрінута в Токіо, і уряд країни направив протест російській стороні, в якому зазначалося, що подібне зміцнення військової присутності Росії на Курильських островах не відповідає позиції Токіо щодо цих територій.

    Як неодноразово заявляла російська сторона, розміщення військ і ракет на Курилах є суверенним правом РФ.

    Джерело: ТАСС

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