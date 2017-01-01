Японія висловила протест Росії через війська на Курилах

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Країна-агресор збирається цього року розмістити дивізію на Курилах

Влада Японії висловила Росії офіційний протест через її плани розмістити на спірних Курильських островах додаткову військову дивізію.

Про це заявив на прес-конференції у четвер генеральний секретар японського кабміну Йосіхіде Суга, передає Reuters.

За його словами, такі дії РФ ведуть до погіршення відносин між двома країнами, які вдалося налагодити після Другої світової війни.

Він наголосив, що уряд уважно стежить за діями Росії та ретельно аналізує отриману інформацію.

«Зміцнення російських військ на островах є неприйнятним з позиції Японії і викликає відчуття прикрості, оскільки ми вважаємо ці острови своєю територією», – сказав він.

Як повідомлялося, 22 лютого під час виступу в Держдумі міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в 2017 році буде завершено формування нової дивізії на Курилах.

«У нас ведеться активна робота із захисту Курил. Там у нас має розміститися дивізія, ми повинні цього року завершити», – сказав він.

Японія вважає південні острови Курильського архіпелагу своєю північною територією, захопленою СРСР у Другій світовій війні. Йдеться про 20 великих і понад 30 дрібних островів. В адміністративному відношенні вони зараз є частиною Сахалінської області Росії.