Японські фахівці проводитимуть дослідження у зоні відчуження – Семерак

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Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак Фото: Фокус

У рамках проекту 12 українських інститутів – партнерів проекту отримають високотехнологічне обладнання для вимірювання радіоактивного забруднення

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак переконаний, що запуск проекту Програми Satres «Партнерство у науково-технічних дослідженнях для сталого розвитку» пришвидшить перетворення територій зон відчуження обох країн на екологічно безпечні. Про це він заявив сьогодні під час спільної українсько-японської прес-конференції, присвяченій старту проекту.

«6 років тому український і японський народ об’єднали масштабні ядерні катастрофи. Нині перед урядами обох країн стоять одні завдання: мінімізація наслідків аварій на АЕС та перетворення територій зон відчуження на екологічно безпечні. Запуск цього проекту надзвичайно важливий для обох країн. Об’єднання зусиль японських і українських фахівців дасть можливість пошуку нових рішень проблем управління територіями, що зазнали радіоактивного забруднення»,- сказав Семерак.

Міністр підкреслив, що результати цього проекту допоможуть пришвидшити процес перетворення територій зон відчуження обох країн на екологічно безпечні. Семерак подякував уряду Японії за ініціативу і підтримку радіоактивної безпеки в світі.

«Територія навколо ЧАЕС уже давно перетворилася на унікальну міжнародну лабораторію у світі. Проведення тут досліджень радіаційного впливу на довкілля залишається актуальним. Тому Україна заінтересована у високотехнологічному обладнанні, яке використовується в Японії для більш точних оцінок і прогнозів радіаційного стану територій і природних екосистем у зоні відчуження», - сказав міністр.

Проект розрахований на 5 років. У рамках проекту 12 українських інститутів – партнерів проекту отримають високотехнологічне обладнання для вимірювання радіоактивного забруднення.

«Сьогодні український уряд робить багато кроків для перетворення зони відчуження на екологічно безпечну територію. Головне – ми в цьому процесі не одні. Величезна підтримка міжнародного політикуму та об’єднання зусиль наукового співтовариства сприятиме сталому запровадженню в світі нових стандартів ядерної та радіаційної безпеки»,- сказав міністр.

У свою чергу, посол Японії в Україні Шігекі Сумі зазначив, що головна мета цього проекту - вивчення радіоекологічного впливу на навколишнє середовище внаслідок аварій на АЕС.

«Ми очікуємо, що результатом даного проекту буде чітка оцінка і пояснення багатьох незрозумілих моментів щодо впливу радіації на навколишнє природне середовище. Сподіваюся, що в ході реалізації проекту співпраця вийде за межі лінії Чорнобиля і Фукусіми та послужить розвитком зв'язків між нашими країнами», - сказав Шігекі Сумі.

«Протягом 5-ти років фахівці України та Японії будуть проводити у зоні відчуження спостереження на новій інструментальній базі за допомогою сучасного обладнання. В результаті ми отримаємо міжнародне підтвердження відносно наших висновків щодо безпеки зони відчуження, а також пропозиції та спільні рекомендації учасників проекту зі зміни режиму управління зоною. Сподіваємось на плідну роботу», - зазначив голова Державного агентства з управління зоною відчуження.

До речі, це не перший досвід співпраці двох країн. У 2011 році одразу після аварії на АЕС Фукусіма Дайічі українські інженери й науковці активно відгукнулись на запити японських урядових установ і передали наш досвід ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС японській стороні. Нині кілька українських науковців працюють у новоствореному Інституті радіоактивності довкілля Університету Фукусіми над проблемами забруднення річок і лісів у префектурі Фукусіма.