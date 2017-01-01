Явка на виборах у Франції менша, ніж за останні дві кампанії

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Фото: Camille Millerand / Divergence Pour Le Monde Голосування на виборах у Франції

У порівнянні із 2012 роком на дільниці прийшло на 1% менше громадян

Явка виборців на президентських виборах у Франції за станом на 17:00 за місцевим часом (на 18 по Києву) склала 69,42%. Такі дані в Twitter опублікувало Міністерство внутрішніх справ країни.

Для порівняння, в першому турі виборів президента в 2012 році на той же час явка виявилася більше - на рівні 70,59%. У 2007 році вона склала 73,87%.

Раніше бельгійський телеканал RTBF з посиланням на дані екзит-полів передав, що на виборах поки лідирують представник руху «Вперед» Емманюель Макрон і кандидат від партії «Національний фронт» Марін Ле Пен, які набрали 24% і 22% голосів відповідно.

Два інші кандидати-фаворити - колишній прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон і кандидат від руху «Нескорена Франція» Жан-Люк Меланшон - набрали 20,5% і 18% голосів відповідно.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів розпочався у Франції зранку у неділю. О 8 годині за місцевим часом (9-та година у Києві) були відкриті для голосування виборчі дільниці. Загалом вони працюватимусь до 19:00 за місцевим часом, проте деякі з них закриються о 20:00. На виборчих дільницях утворилися черги.

Голосування в рамках першого туру президентських виборів у Франції на заморських територіях Франції розпочалося ще у суботу.

Джерело: Republic