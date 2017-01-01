Явлінський слідом за Навальним взявся ділити крадений Крим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Україна Молода Григорій Явлінський

Політик запропонував провести ще один референдум

Росія має провести ще один референдум що Криму. Однак він має відповідати міжнародним вимогам та бути визнаним у світі. Про це в ефірі «Эхо Москви» заявив російський опозиційний політик Григорій Явлінський, передає «Главком».

«Має бути проведений референдум, який буде визнаний всіма державами. Без цього територію і далі називатимуть анексованою. Це національний інтерес Росії вирішити це питання», - сказав Явлінський.

Він нагадав, що з 190 країн в ООН лише 11 підтримали позицію Росію.

«Я хочу щоб ми жили в країні із визнаними кордонами», - додав політик.

Він також зауважив, що наразі кримчани знаходяться у ізоляції.

«У кримчан два паспорти, вони живуть як люди другого сорту. У них нема інвестицій. Нема відпочиваючих. Крим перетворився майже у військову базу», - кінець цитати.

За словами Явлінського, потрібен мир з Україною.

«Ми зобов’язані жити в мирі з нашими сусідами такими як Україна та Білорусія. Навіщо ставити мою країну (Росію – Ред.) в позицію, коли всі країни можуть застосувати до нас санкції», - зауважив політик.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв розповів, що за наслідки повернення Криму до складу Росії відповідає і уряд, і парламент, і вся країна.

Крім того, російський опозиційний політик Олексій Навальний теж пропонував провести у Криму ще один референдум, щоб зрозуміти, чого дійсно хочуть жителі окупованого півострова.