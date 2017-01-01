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    Явлінський слідом за Навальним взявся ділити крадений Крим

    • Сьогодні, 11:22
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    Григорій Явлінський
    Фото: Україна Молода
    Григорій Явлінський

    Політик запропонував провести ще один референдум

    Росія має провести ще один референдум що Криму. Однак він має відповідати міжнародним вимогам та бути визнаним у світі. Про це в ефірі «Эхо Москви» заявив російський опозиційний політик Григорій Явлінський, передає «Главком».

    «Має бути проведений референдум, який буде визнаний всіма державами. Без цього територію і далі називатимуть анексованою. Це національний інтерес Росії вирішити це питання», - сказав Явлінський.

    Він нагадав, що з 190 країн в ООН лише 11 підтримали позицію Росію.

    «Я хочу  щоб ми жили в країні із визнаними кордонами», - додав політик.  

    Він також зауважив, що наразі кримчани знаходяться у ізоляції.

    «У кримчан два паспорти, вони живуть як люди другого сорту. У них нема інвестицій. Нема відпочиваючих. Крим перетворився майже у військову базу», - кінець цитати.

    За словами Явлінського, потрібен мир з Україною.

    «Ми зобов’язані жити в мирі з нашими сусідами такими як Україна та Білорусія. Навіщо ставити мою країну (Росію – Ред.) в позицію, коли всі країни можуть застосувати до нас санкції», - зауважив політик.

    Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв розповів, що за наслідки повернення Криму до складу Росії відповідає і уряд, і парламент, і вся країна.

    Крім того, російський опозиційний політик Олексій Навальний теж пропонував провести у Криму ще один референдум, щоб зрозуміти, чого дійсно хочуть жителі окупованого півострова.

    Крим Росія Україна
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