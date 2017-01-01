Ймовірна причина обвалу будинку в Казахстані – вибух котла

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На місці обвалення будинку працює 280 рятувальників

Обвалення частини п'ятиповерхового житлового будинку в Карагандинській області Казахстану могло статися через вибух котла. Про це повідомляє «РИА Новости».

«За попередньою інформацією, причиною обвалення міг стати вибух опалювального котла. Його було розміщено в підвалі будинку», – сказала оператор гарячої лінії.

Вона додала, що до лікарні доправлено двох потерпілих – дорослого чоловіка і дівчинку.

Обвалення сталося в селищі Шахан увечері в неділю, 1 січня. Інформація про пригоду надійшла до відомства о 22:40 за місцевим часом. Спочатку під завалами було виявлено двох загиблих, пізніше кількість загиблих зросла до дев’яти – троє чоловіків, троє жінок, троє дітей.

До ліквідації НС залучено 280 осіб. Задіяно важку інженерну техніку.