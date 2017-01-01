  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Ймовірна причина обвалу будинку в Казахстані – вибух котла

    • Вчора, 10:56
    • Розсилка

    На місці обвалення будинку працює 280 рятувальників

    Обвалення частини п'ятиповерхового житлового будинку в Карагандинській області Казахстану могло статися через вибух котла. Про це повідомляє «РИА Новости».

    «За попередньою інформацією, причиною обвалення міг стати вибух опалювального котла. Його було розміщено в підвалі будинку», – сказала оператор гарячої лінії.

    Вона додала, що до лікарні доправлено двох потерпілих – дорослого чоловіка і дівчинку.

    Обвалення сталося в селищі Шахан увечері в неділю, 1 січня. Інформація про пригоду надійшла до відомства о 22:40 за місцевим часом. Спочатку під завалами було виявлено двох загиблих, пізніше кількість загиблих зросла до дев’яти – троє чоловіків, троє жінок, троє дітей.

    До ліквідації НС залучено 280 осіб. Задіяно важку інженерну техніку.

    Читайте також
    Казахстан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ