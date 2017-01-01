  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Ймовірному організатору терактів у Парижі і Брюсселі пред'явлені звинувачення

    • Сьогодні, 08:28
    • Розсилка
    Теракт у Парижі 2015 року
    Фото: Maya-Anaïs Yataghène / wikipedia.org
    Теракт у Парижі 2015 року

    Підозрюваний - Ясин Атар – був заарештований в березні 2016 року

    Бельгійцю Ясину Атару пред'явлені звинувачення у вбивствах і «керівництві терористичною групою» в рамках розслідування терактів 2015 року в Парижі. Про це повідомляють інформагентства AP і AFP з посиланням на федеральну прокуратуру Бельгії.

    Атар був заарештований в березні 2016 року, через кілька днів після терактів в Брюсселі. Він є двоюрідним братом смертників, що підірвали себе в аеропорту і метро бельгійської столиці. Крім того, він - брат Усами Атара, який вважається одним з ключових організаторів терактів в Парижі і Брюсселі.

    Нагадаємо, у результаті серії терактів 13 листопада 2015 року в Парижі загинули 130 осіб. У березні 2016 року в Брюсселі був затриманий один з організаторів атак Салах Абдеслам. Через кілька днів після його затримання в аеропорту Завентем, а також на станції метро «Мальбек» в Брюсселі були здійснені теракти, що забрали життя 32 людей.

    Пізніше стало відомо, що терористи, які влаштували вибухи в столиці Бельгії 22 березня, спочатку планували провести нову серію терактів в Парижі, але через успіхи розслідування і арешту ключових підозрюваних вони змінили плани і вирішили нанести удар по Брюсселю. Відповідальність за напади взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава».

    Джерело: Deutsche Welle

    Читайте також
    теракт Париж Брюссель Ісламська держава
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ