Ймовірному організатору терактів у Парижі і Брюсселі пред'явлені звинувачення

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Фото: Maya-Anaïs Yataghène / wikipedia.org Теракт у Парижі 2015 року

Підозрюваний - Ясин Атар – був заарештований в березні 2016 року

Бельгійцю Ясину Атару пред'явлені звинувачення у вбивствах і «керівництві терористичною групою» в рамках розслідування терактів 2015 року в Парижі. Про це повідомляють інформагентства AP і AFP з посиланням на федеральну прокуратуру Бельгії.

Атар був заарештований в березні 2016 року, через кілька днів після терактів в Брюсселі. Він є двоюрідним братом смертників, що підірвали себе в аеропорту і метро бельгійської столиці. Крім того, він - брат Усами Атара, який вважається одним з ключових організаторів терактів в Парижі і Брюсселі.

Нагадаємо, у результаті серії терактів 13 листопада 2015 року в Парижі загинули 130 осіб. У березні 2016 року в Брюсселі був затриманий один з організаторів атак Салах Абдеслам. Через кілька днів після його затримання в аеропорту Завентем, а також на станції метро «Мальбек» в Брюсселі були здійснені теракти, що забрали життя 32 людей.

Пізніше стало відомо, що терористи, які влаштували вибухи в столиці Бельгії 22 березня, спочатку планували провести нову серію терактів в Парижі, але через успіхи розслідування і арешту ключових підозрюваних вони змінили плани і вирішили нанести удар по Брюсселю. Відповідальність за напади взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава».

Джерело: Deutsche Welle