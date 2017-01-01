YouTube видалив відеоролик, де Навального порівнюють з Гітлером



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скріншот ролика

Причиною видалення стала заява користувача із ніком «Инокентий Тракторист» про порушення авторських прав

YouTube видалив відеоролик, в якому російського опозиційного політика Олексія Навального порівнюють із нацистським диктатором Адольфом Гітлером. Причина – заява про порушення авторських прав, яку подав користувач із ніком «Инокентий Тракторист».

Відеоролик, під назвою «Гітлер 1945/2018 Навальний – МОЖЕМО ПОВТОРИТИ», набрав від часу публікації в YouTube 19 квітня, 2 мільйони лайків. У суботу він став недоступним для перегляду.

Напередодні прес-секретар президента Росії Путіна Дмитро Пєсков на запитання журналістів про опубліковане в інтернеті відео, відповів: «Згадані вами громадяни можуть самі стояти за виготовленням цих роликів». Адміністрація президента такими справами не займається (...), ну, не зовсім це наш порядок денний. Ми не займаємося виготовленням роликів».

За даними джерел телеканалу «Дождь», цим займається в Росії компанія «Михайлов і партнери», яка зараз дуже щільно співпрацює з внутрішньополітичним блоком Кремля. Глава компанії Сергій Михайлов регулярно ходить на наради до куратора внутрішньої політики Сергія Кирієнка, а сама компанія отримує від Кремля великі підряди.

19 квітня стало відомо, що ролик, в якому опозиційного політика порівняли з Гітлером, показали студентам Володимирського державного університету. Після цього керівник обласної правової школи з профілактики екстремізму серед молоді Алла Биба розповіла студентам про те, що участь в акціях протесту може «привести до складної життєвої ситуації».

Джерело: Радіо Свобода