YouTube заблокував кліп Чичеріної про бойовиків на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Чичеріна

Однак у відкритому доступі досі залишається декілька копій кліпу

Популярний відеохостинг YouTube заблокували кліп російської співачки Юлії Чичеріної на пісню «Рвать», присвячену бойовикам так званих «ДНР» та «ЛНР».

Повідомляється, що кліп заблокований через заяву про порушення авторських прав, отриману від «Радіо Свобода».

У відеокліпі Чичеріної використані фрагменти відеозаписів із загиблими ватажками бойовиків «ДНР» Гіві і Моторолою. Наразі при спробі відкрити на YouTube відео з’являється повідомлення, що воно більше не доступне.

Щоправда, на YouTube також розміщено декілька «піратських» копій кліпу Чичеріної.

Як відомо, восьмого лютого вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві. Михайло Толстих загинув о 6:12 під час вибуху біля себе в кабінеті.