ЮНІСЕФ доставить Україні п'ять видів вакцин

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Офіс ЮНІСЕФ

Контракт було підписано ще в січні цього року

Дитячий фонд ЮНІСЕФ підписав контракти на поставку в Україну п’яти вакцин за кошти держбюджету 2016 року. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

«Станом на 24 січня 2017 року контракти на п’ять вакцин за програмою закупівель за бюджет 2016 року — КПК, ІПВ, бОПВ, БЦЖ, АДПм — вже підписані», - заявили у МОЗ.

Закупівлі вакцин для України здійснює міжнародний фонд ЮНІСЕФ, який надає підтримку Міністерству охорони здоров'я України щодо двох програм закупівель - «Централізована закупівля лікарських засобів антиретровірусної терапії для дорослих, підлітків і дітей (ліки від СНІДу)» і «Централізована закупівля імунобіологічних препаратів для рутинної імунізації і обладнання для контролю температури імунобіологічних препаратів» за кошти державного бюджету 2016 року.

Також фонд вже використав понад 60% державного бюджету 2016 року, виділеного для закупівлі антиретровірусних препаратів. Загалом за програмою закупівель АРВ-препаратів за кошти минулорічного бюджету підписано понад 30 контрактів.

Як відомо, ЮНІСЕФ є найбільшим агентом закупівель вакцин у світі. Фонд здійснює закупівлі в умовах повної прозорості та відповідно до міжнародних стандартів і гарантує країнам доступ до якісних препаратів за найкращим співвідношенням ціни та якості.