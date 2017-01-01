ЮНІСЕФ: внаслідок хіматаки в Сирії загинули щонайменше 27 дітей
- Сьогодні, 00:44
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Кількість постраждалих оцінюється у 546 людей
За даними Міжнародного надзвичайного дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), в результаті хімічної атаки в сирійському місті Ідліб загинули щонайменше 27 дітей.
Про це повідомляє прес-служба ЮНІСЕФ.
Крім того, повідомляється, що постраждали 546 людей, серед яких багато дітей. Очікується, що кількість постраждалих буде рости.
«Неприпустимо дозволити продовження вбивств дітей в Сирії. Всі сторони конфлікту і ті, хто робить на них вплив, повинні негайно покласти край цьому жаху», - заявив регіональний директор ЮНІСЕФ Герт Каппеларер.
Нагадаємо, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудар, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Спочатку повідомлялося про 20 убитих дітей.
Згодом у сирійський госпіталь в провінції Ідліб, де лікуються постраждалі від газової атаки, влучила ракета.
Комісія ООН почала розслідування хімічної атаки в Сирії.
США звинуватили Росію у хімічній атаці у Сирії. Німеччина також поклала відповідальність за хіматаки в Сирії на Росію та Іран.
Президент США Дональд Трамп розглядає можливість проведення військової операції в Сирії через хіматаку.