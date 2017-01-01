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    ЮНІСЕФ: внаслідок хіматаки в Сирії загинули щонайменше 27 дітей

    • Сьогодні, 00:44
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    <span>Діти, постраждалі внаслідок хімічної атаки в Сирії</span>
    Діти, постраждалі внаслідок хімічної атаки в Сирії

    Кількість постраждалих оцінюється у 546 людей

    За даними Міжнародного надзвичайного дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), в результаті хімічної атаки в сирійському місті Ідліб загинули щонайменше 27 дітей.

    Про це повідомляє прес-служба ЮНІСЕФ.

    Крім того, повідомляється, що постраждали 546 людей, серед яких багато дітей. Очікується, що кількість постраждалих буде рости.

    «Неприпустимо дозволити продовження вбивств дітей в Сирії. Всі сторони конфлікту і ті, хто робить на них вплив, повинні негайно покласти край цьому жаху», - заявив регіональний директор ЮНІСЕФ Герт Каппеларер.

    Нагадаємо, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудар, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Спочатку повідомлялося про 20 убитих дітей.

    Згодом у сирійський госпіталь в провінції Ідліб, де лікуються постраждалі від газової атаки, влучила ракета.

    Комісія ООН почала розслідування хімічної атаки в Сирії.

    США звинуватили Росію у хімічній атаці у Сирії. Німеччина також поклала відповідальність за хіматаки в Сирії на Росію та Іран.

    Президент США Дональд Трамп розглядає можливість проведення військової операції в Сирії через хіматаку.

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