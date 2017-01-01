Юридичний механізм для введення візового режиму з РФ готовий

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Візовий режим з РФ

Команда Мін’юсту України готова допомогти колегам із МЗС швидко напрацювати рішення у виконання політичних рішень та запустити цей процес

Міністр юстиції України Павло Петренко заявляє, що юридичні механізми для запровадження візового режиму з РФ готові і відомство допоможе колегам із Міністерства закордонних справ опрацювати рішення в юридичному ключі. Про це він заявив сьогодні журналістам.

«Юридичний механізм готовий абсолютно. Це технічний процес. Якщо буде політичне рішення, Україна готова», - сказав Петренко, відповідаючи на запитання, чи готова Україна в юридичному ключі до запровадження візового режиму з РФ у разі ухвалення відповідного політичного рішення.

За словами міністра, команда Мін’юсту готова допомогти колегам із МЗС «швидко напрацювати рішення у виконання політичних рішень та запустити цей процес».

«Я думаю, що це питання актуальне й воно, як сказав секретар РНБО, навіть уже перезріло», - підсумував Петренко.

Як повідомлялося, 1 червня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов виступив за «якнайшвидше» запровадження візового режиму з Росією. «Це питання не просто назріло, а перезріло», – заявив він.

При цьому нардеп Антон Геращенко заявив, що рішення Верховної Ради для введення візового режиму з Росією не потрібне.

Джерело: Інтерфакс-Україна