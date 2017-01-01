Юрист-міжнародник пояснив, чому Росію не покарають за її агресію проти України

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Володимир Василенко

Йтиметься про кримінальну відповідальність фізичних осіб, але не про відповідальність Росії як держави, зазначив Володимир Василенко

Україна подала позови до кількох міжнародних судів – Європейський суд з прав людини, Міжнародний суд ООН, Міжнародний трибунал ООН з морського права, Міжнародний кримінальний суд. За жодним позовом України Росія не буде покарана за свою агресію проти України. Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України, представник України в Раді ООН із прав людини (2006-2010 рр.), Уповноважений України в Міжнародному суді ООН (2008 р.) Володимир Василенко під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

За його словами, сьогодні складається хибне враження, що Росія буде в міжнародних судах покарана за свою агресію. Це не так.

«У ЄСПЛ знаходиться 5 позовів від України. Але ці позови подані державою Україна проти держави Росія за порушення РФ Європейської конвенції з прав людини. Два позови в Міжнародному суді ООН – позови за порушення Росією двох конвенцій: міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, а також Міжнародної конвенції про боротьбу з тероризмом. Міжнародний трибунал ООН з морського права - позов стосується суверенних прав країни в її внутрішніх та територіальних водах, в портах, виключній економічній зоні та шельфах, тобто позов, що стосується порушення Конвенції ОНН 1982 року про морське право», - сказав Василенко.

«У Міжнародному кримінальному суді є попереднє провадження прокурора суду. Це ситуація, яка пов’язана певним чином з агресією Росії проти України. Але навіть якщо МКС, спираючись на ті матеріали і документи, які представила Генпрокуратура, які зараз вивчає прокурор суду, прийде до висновку, що мали місце вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності, то у вироку буде йтися про можливу відповідальність фізичних осіб зі складу вищого керівництва Росії за вчинення ними або за причетність до воєнних злочинів або злочинів проти людяності. Тобто йтиметься про кримінальну відповідальність фізичних осіб, але не про відповідальність Росії як держави», - резюмував Василенко.

Нагадаємо, що сьогодні відбувся другий день слухань за позовом України проти Росії в Міжнародному суді ООН.

Дивіться запис прес-конференції Василенка: