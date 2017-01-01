Юрист-міжнародник: Україна в Гаазі робить ту ж помилку, яку зробила Грузія у справі проти Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кирило Коротєєв

Українська сторона не може правильно викласти процесуальну історію справи про визнання екстремістським Меджлісу кримськотатарського народу, вважає експерт

Юридичний директор міжнародного правозахисного центру «Меморіал», росіянин Кирило Коротєєв в інтерв’ю «Главкому» заявив, що Україна робить ту саму помилку в Міжнародному суді ООН, що і Грузія свого часу. Тобто вона спочатку шукає форум, а потім намагається «притягнути за вуха ті положення, які дозволяють їй на цей форум вийти».

«Я маю на увазі, що на розгляд Міжнародного суду ООН винесено питання щодо тих конвенцій, де Росія погодилася на юрисдикцію цього суду. А це, між іншим, дуже обмежена кількість договорів. Зокрема, йдеться про Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Але ці конвенції не дозволяють повною мірою обговорити питання про правомірність чи неправомірність дій Росії (в Україні. – «Главком»)», - зазначив Коротєєв .

Водночас українська сторона навіть не може правильно викласти процесуальну історію справи про визнання екстремістським Меджлісу кримськотатарського народу, вважає експерт.

«Це приголомшливо насправді, що стільки зусиль докладено, але вони (українська сторона) не можуть відрізнити, наприклад, рішення прокурора Поклонської від рішень так званого Верховного суду Республіки Крим та Верховного суду Росії. Як наслідок – вони позбавляють себе аргументів, які могли б бути переконливими. Російська позиція – це такий класичний whataboutism, що залишився ще з радянських часів, мовляв, «у вас негрів лінчують». Це також не найуспішніша тактика», - зазначив юрдиректор російського «Меморіалу».

Щодо того, хто під час слухань в Гаазі виглядав переконливішим, Україна чи Росія, Коротєєв зазначив, що це вирішить лише суд.

«Крім того, це ж ще не розгляд справи по суті, це всього-на-всього питання про попередні заходи. Ми пам'ятаємо, що Грузія отримала попередні заходи (Міжнародний суд ООН у Гаазі 15 жовтня 2008 року виніс рішення за заявою Грузії, закликавши обидві сторони конфлікту, як Росію так і Грузію, утриматися від усіх форм етнічної дискримінації у зв'язку з подіями в регіоні Південна Осетія і від підтримки подібних дій), після цього справу програла (суд відмовився розглядати справу по суті). Не хочеться забігати наперед, але мені справді не подобається жодна з позицій у справі «Україна проти Росії», - підкреслив Кортотєєв.