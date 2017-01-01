Юрист пояснив, чому Суд ООН не запровадив тимчасові заходи проти Росії через фінансування тероризму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрист-міжнародник Микола Гнатовський

Профільний експерт вважає, що в України попереду ще велика дорога

Юрист-міжнародник Микола Гнатовський вважає, що Україна все ще зможе посилювати свої аргументи проти Росії у Міжнародному суді ООН. Саме тому не варто робити трагедії у проміжному рішенні суду в Гаазі.

Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Що стосується Конвенції про запобігання фінансуванню тероризму, то нічого страшного не сталося. Ця конвенція розглядатиметься судом далі. Суд вирішив, що на цьому етапі розгляду справи у нього немає достатньо матеріалів. Тобто Україна має можливість посилювати свої аргументи, є можливість надавати додаткові аргументи і боротися не за тимчасові заходи, а насамперед за визнання судом юрисдикції за цією конвенцією», - пояснив президент Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

Гнатовський додає, що наразі це більш проблемно, ніж щодо Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

«Велика дорога попереду, ніякої трагедії, безумовно, немає», - резюмував експерт.

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, Міжнародний суд ООН не побачив умов, необхідних для визначення додаткових заходів відносно прав, які порушуються в Україні на основі Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Також Міжнародний суд ООН визначив, що Росія має утриматися від обмежень відносно Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.

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