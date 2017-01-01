Южаніна не вірить, що Продан впорається з роботою на посаді глави фіскалів

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Ніна Южаніна

Нардеп: Хоча Мирослав Продан - людина з системи, йому буде дуже складно

Глава Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна висловила сумнів, що виковував обов’язків глави Державної фіскальної служби Мирослав Продан впорається з роботою на цій посаді, пише «Цензор».

«Хоча Мирослав Продан - людина з системи, йому буде дуже складно. Втрачений авторитет розвалюється, структура, в тому числі через прийняті законодавчі норми. Не знаю, наскільки він заглибився в усі ці питання, наскільки він в них орієнтується. Якщо повністю зараз в них зануритися, митниця знову залишиться безконтрольною. А там тільки-тільки з'явилися паростки якогось порядку», - зазначила вона.

За словами Южаніної, за інформацією на сьогоднішній ранок, через митниці йдуть величезні партії неврахованого товару, а також товару за заниженою вартістю. «Зараз такий період, коли відсутні глава і заступник з митного напрямку. «Свобода!», «Роби що хочеш!» - це означає знову величезні недоплати в бюджет, масштабні зловживання, розкрадання і т.д.», - сказала вона.

«Чи впорається Продан? Це поки велике питання», - додала Южаніна.



