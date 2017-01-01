  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Южаніна не вірить, що Продан впорається з роботою на посаді глави фіскалів

    • Сьогодні, 14:50
    • Розсилка
    Ніна Южаніна
    Ніна Южаніна

    Нардеп: Хоча Мирослав Продан - людина з системи, йому буде дуже складно

    Глава Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна висловила сумнів, що виковував обов’язків глави Державної фіскальної служби Мирослав Продан впорається з роботою на цій посаді, пише «Цензор».

    «Хоча Мирослав Продан - людина з системи, йому буде дуже складно. Втрачений авторитет розвалюється, структура, в тому числі через прийняті законодавчі норми. Не знаю, наскільки він заглибився в усі ці питання, наскільки він в них орієнтується. Якщо повністю зараз в них зануритися, митниця знову залишиться безконтрольною. А там тільки-тільки з'явилися паростки якогось порядку», - зазначила вона.

    За словами Южаніної, за інформацією на сьогоднішній ранок, через митниці йдуть величезні партії неврахованого товару, а також товару за заниженою вартістю. «Зараз такий період, коли відсутні глава і заступник з митного напрямку. «Свобода!», «Роби що хочеш!» - це означає знову величезні недоплати в бюджет, масштабні зловживання, розкрадання і т.д.», - сказала вона.

    «Чи впорається Продан? Це поки велике питання», - додала Южаніна.

    Читайте також
    ДФС Ніна Южаніна Роман Насіров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ