З 1-го квітня в Україні запустили електронний реєстр відшкодування ПДВ

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Відтепер кожен підприємець зможе в онлайн-режимі перевірити, на якому етапі знаходиться його платіж

У суботу, 1 квітня, Міністерство фінансів запустило електронний реєстр відшкодування ПДВ. Про це повідомляється на сайті міністерства.

«Сьогодні, 1 квітня, Мінфін запустив електронний реєстр відшкодування ПДВ. Зараз відбувається наповнення реєстру інформацією. Згідно із законодавством (Постанова КМУ №26 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість»), він буде доступним у перший робочий день квітня, 3 числа», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відтепер кожен підприємець зможе в онлайн-режимі перевірити, на якому етапі знаходиться його платіж.

«Всю вхідну інформацію в реєстр формує ДФС на підставі заявок бізнесу та закріпляє це електронним цифровим підписом. ДФС вносить цю інформацію в реєстр. Після цього на узгодження суми відводиться не більше 30 днів (у передбачених законом випадках – 60 днів) і відбувається автоматичне відшкодування на наступний день після закінчення цього строку», - пояснили у Мінфіні, як працюватиме реєстр.

Також у міністерстві зазначили, що відшкодування відбувається в хронологічному порядку (підприємець, який перший подав, першим отримує кошти за всіх інших рівних умов) та на щоденній основі. Раніше ПДВ відшкодовували в останні 5 днів місяця. При такому підході підприємці не могли завчасно планувати. Тепер повертати ПДВ будуть в будь-який день місяця після узгодження суми, тому бізнес зможе краще планувати свою діяльність та отримає додаткові оборотні кошти, починаючи з 10-х чисел кожного місяця.

У Мінфіні нагадали, що в кінці 2016 року був прийнятий антикорупційний Закон 1797, спільно розроблений з депутатами, бізнесом та громадськістю. Міністерство фінансів зараз працює над імплементацією цього закону.