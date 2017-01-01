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    З 1 квітня починає працювати автоматичний реєстр відшкодування ПДВ

    • Сьогодні, 20:47
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    Відшкодування ПДВ
    Відшкодування ПДВ

    З 1 квітня має запрацювати прозорий режим відшкодування ПДВ в тестовому режимі на три місяці, а потім і в повному обсязі

    З 1 квітня починає працювати автоматичний реєстр відшкодування податку на додану вартість. Про це на засіданні Національної ради реформ нагадав президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

    За словами Порошенка, ухвалені минулого року зміни до законодавства мають запустити систему прозорого і ефективного відшкодування ПДВ.

    «Ми не просто маємо відкрити ці реєстри, але і зробити так, щоб черговість відшкодування суб’єктам господарювання податку на додану вартість була абсолютно прозорою. Раніше подав на відшкодування – раніше отримав», - наголосив глава держави.

    Президент додав: «Кожне втручання в реєстр, в електронну програму є кримінальним злочином».

    Порошенко зазначив, що необхідно докласти максимум зусиль для того, щоб з 1 квітня запустити прозорий режим відшкодування ПДВ в тестовому режимі на три місяці, а потім і в повному обсязі.

    «Захист інтересів державного бюджету, бізнесу, платника податків має бути забезпечений в повному обсязі», - наголосив президент.

    Нагадаємо, у січні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що запровадження Єдиного публічного Реєстру відшкодування ПДВ дозволить подолати можливості для зловживань у цій сфері і підвищити відкритість перед бізнесом.

    Як повідомляв міністр фінансів Олександр Данилюк, найближчим часом Мінфін представить концепцію реформування Державної фіскальної служби. Він зазначив, що значним пріоритетом на шляху реформування фіскальної служби є скасування податкової міліції і створення Служби фінансових розслідувань та прозорого реєстру відшкодування ПДВ.


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