З 1 квітня починає працювати автоматичний реєстр відшкодування ПДВ

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Відшкодування ПДВ

З 1 квітня має запрацювати прозорий режим відшкодування ПДВ в тестовому режимі на три місяці, а потім і в повному обсязі

З 1 квітня починає працювати автоматичний реєстр відшкодування податку на додану вартість. Про це на засіданні Національної ради реформ нагадав президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

За словами Порошенка, ухвалені минулого року зміни до законодавства мають запустити систему прозорого і ефективного відшкодування ПДВ.

«Ми не просто маємо відкрити ці реєстри, але і зробити так, щоб черговість відшкодування суб’єктам господарювання податку на додану вартість була абсолютно прозорою. Раніше подав на відшкодування – раніше отримав», - наголосив глава держави.

Президент додав: «Кожне втручання в реєстр, в електронну програму є кримінальним злочином».

Порошенко зазначив, що необхідно докласти максимум зусиль для того, щоб з 1 квітня запустити прозорий режим відшкодування ПДВ в тестовому режимі на три місяці, а потім і в повному обсязі.

«Захист інтересів державного бюджету, бізнесу, платника податків має бути забезпечений в повному обсязі», - наголосив президент.

Нагадаємо, у січні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що запровадження Єдиного публічного Реєстру відшкодування ПДВ дозволить подолати можливості для зловживань у цій сфері і підвищити відкритість перед бізнесом.

Як повідомляв міністр фінансів Олександр Данилюк, найближчим часом Мінфін представить концепцію реформування Державної фіскальної служби. Він зазначив, що значним пріоритетом на шляху реформування фіскальної служби є скасування податкової міліції і створення Служби фінансових розслідувань та прозорого реєстру відшкодування ПДВ.



