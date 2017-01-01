З 1 квітня в Україні може знову подорожчати електроенергія для промислових споживачів

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Голова НКРЕ заявив, що необхідність збільшення ОРЦ пов'язана з потребою забезпечити стабільну роботу енергосистеми країн

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, планує з 1 квітня цього року збільшити оптову ринкову ціну на електроенергію на 1% замість раніше затвердженого зниження на 5,8%. Про це йдеться в матеріалах комісії до засідання 23 березня, опублікованих на сайті НКРЕ.

Зазначено, що оптову ринкову ціну на II-IV квартали 2017 року планується затвердити в розмірі 1354,98 грн/МВт-год (без ПДВ) замість існуючих 1341,57 грн/МВт-год.

Голова НКРЕ Дмитро Вовк заявив, що необхідність збільшення ОРЦ пов'язана з потребою забезпечити стабільну роботу енергосистеми країни, на що енергетичне вугілля купуватимуть за кордоном. «Безперечним на сьогодні є дефіцит вугілля (як і природного газу) та необхідність його придбання за кордоном за ціною до 100 доларів за тонну», - написав він у своєму Facebook.

Згідно з проектом рішення комісії, прогнозний баланс електроенергії на 2017 рік, затверджений 3 березня, передбачає споживання ТЕС і ТЕЦ країни 26,541 млн тонн вугілля. Його імпорт цього року очікується в обсязі 5,6 млн тонн, зокрема у II-IV кварталах - 5,302 млн тонн.

Як відомо, ОРЦ впливає на встановлення тарифів на електроенергію для промислових споживачів.

Нагадаємо, тариф на електроенергію для побутових абонентів (населення) 1 березня 2017 року в черговий раз підвищився з 90 коп. до 1,68 гривень за кВт-год залежно від обсягу споживання.