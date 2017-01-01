З 1 травня в Україні збільшать прожитковий мінімум, – подробиці

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Для 8 млн пенсіонерів розмір пенсійних виплат зросте щонайменше на 10%

В Україні з 1 травня зросте прожитковий мінімум та мінімальний розмір пенсій.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр, міністр соціальної політики Павло Розенко, повідомляє Урядовий портал.

Він додав, що в держбюджеті на 2017 рік зафіксоване підвищення прожиткового мінімуму і мінімального розміру пенсій двічі протягом року – з 1 травня і з 1 грудня 2017 року.

«Тобто для 8 мільйонів пенсіонерів, розмір пенсійних виплат яких залежить від мінімальної пенсії, зросте щонайменше на 10%. Це та мінімальна програма підвищення соціальних стандартів на цей рік, яка на сьогодні вже зафіксована», – наголосив Розенко.

Віце-прем’єр додав, що прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (мінімальна пенсія) з 1 травня становитиме 1312 грн, а з 1 грудня – 1373 грн.