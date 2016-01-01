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    З 2017 року телеканал UBR припиняє мовлення

    • 29 Грудня, 07:49
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    Співробітники відзначають в соцмережах, що UBR закрився через небажання інвестора фінансувати діяльність каналу

    З першого січня припиняє свою роботу інформаційний телеканал UBR.

    Про це повідомляє «Телекритика» з посиланням на співробітників підприємства, яких поставили перед фактом, що канал після нового року працювати більше не буде.

    Підтвердив факт закриття шеф-редактор телеканалу Сергій Шинкар на своїй сторінці в Facebook.

    Співробітники відзначають в соцмережах, що UBR закрився через небажання інвестора фінансувати діяльність каналу.

    Канал UBR («Український бізнес ресурс») входить в медіахолдинг «Вести Україна», який пов'язують з колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименко.

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