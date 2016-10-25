З 8 лютого у школах Миколаєва через негоду призупиняється навчальний процес

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Коли учням повертатися за парти, повідомлять додатково

З 8 лютого 2017 року призупинено навчально-виховний процес в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Миколаєва. Про це повідомили в прес-службі міськради.

Тимчасові «канікули» для школярів оголошені у зв'язку з різким погіршенням погодних умов, збільшенням показників захворюваності на ГРВІ серед дітей і підлітків.

За словами заступника міського голови Євгена Шевченка, «міська влада вирішила припинити навчальний процес, щоб захистити життя і здоров'я миколаївських школярів, убезпечити їх від травматизму в складних погодних умовах».

Коли учням повертатися за парти, повідомлять додатково.