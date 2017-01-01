З Авдіївки, яку обстрілюють проросійські терористи, евакуювали 190 людей

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З Авдіївки рятувальники вивезли 95 дітей

З Авдіївки евакуювали 188 людей, серед них 95 дітей. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

«Станом на 16 год. 2 лютого з м. Авдіївка евакуйовано сімох осіб до пансіонату «Перлина Донеччини» у м. Святогірськ», – ідеться в повідомленні.

Також упродовж дня евакуйовано шістьох осіб, з них одну дитину, до м. Слов’янськ та 26 осіб, з них 17 дітей, до м. Святогірськ Донецької області.

Загалом з м. Авдіївка евакуйовано 188 людей, з них 95 дітей.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. До міста відрядили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не здійснюється, утім, люди можуть виїжджати самостійно. Декількох тяжкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ, НАТО. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти на себе відповідальність за ситуацію в місті. ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.

Російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці.