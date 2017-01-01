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    З Байкового кладовища у столиці вкрали погруддя Миколи Міхновського

    • Сьогодні, 13:59
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    З могили українського націоналіста вкрали бюст, - В'ятрович

    На Байковому кладовищі у Києві невідомі вкрали погруддя з могили одного з основоположників українського націоналізму Миколи Міхновського. Про це повідомив глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook.

    «На Байковому кладовищі зникло погруддя Миколи Міхновського з пам'ятника на його могилі», - написав він.

    Водночас у коментарі до цього допису один з користувачів зазначив, що крадіжка сталася близько чотирьох тижнів тому.

    Микола Міхновський (1873-1924 рр.) був українським політичним та громадським діячем, що обстоював ідеї українського націоналізму та державної незалежності України.

    Як повідомлялося, наприкінці квітня з надгробного пам'ятника на могилі Лесі Українки на Байковому кладовищі вандали вкрали бронзові елементи.

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