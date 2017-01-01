З Естонії видворять двох російських дипломатів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Консул Андрей Сургаев





У російському дипломатичному відомстві пригрозили, що видворення дипломатів не залишиться без відповіді

Генеральний консул РФ у Нарві Дмитро Казеннов і консул Андрій Сургай будуть вислані з Естонії. Про це кореспонденту «ТАСС» повідомила представник МЗС Естонії Сандра Камілова.

«МЗС Естонії може підтвердити, що Казеннов і Сургай будуть вислані з Естонії», - сказала вона.

У відомстві відмовилася назвати причини такого рішення, а також сказати, чи повідомлено про нього посольство РФ, пише російське ЗМІ

Посольство РФ для оперативного коментаря виявилося поза зоною досяжності.

У МЗС РФ пригрощили, що висилка російських дипломатів «не залишиться без відповіді». «Це черговий недружній і нічим не обгрунтований акт, який не залишиться без відповіді», - вказали в російському дипломатичному відомстві.

Нагадаємо, 29 грудня 2016 року США заявили, що висилають із країни 35 російських дипломатів та запроваджують нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва. У Росії заперечують будь-яке втручання у президентські вибори у США, які виграв республіканець Дональд Трамп.