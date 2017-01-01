З фігурантів справи про вбивство журналіста Веремія зняли браслет

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Юрій Крисін на засіданні у справі про напад на журналіста Веремія

Наступне засідання суду відбудеться 28 квітня

Фігурант справи про вбивство під час подій Революції гідності журналіста В'ячеслава Веремія Юрій Крисін на волі. Про це повідомила правозахисниця Марія Томак в Facebook, посилаючись на власні джерела.

«Якраз в цей момент, на 20.00, поліція Київської області знімає з Юрія Крисіна електронний браслет. Про це повідомляють наші джерела. Тепер підозрюваний у епізоді вбивства Веремія, а також у стрільбі на АЗС у Києві - вільний чоловік», - написала вона.

Томак повідомила, що така ситуація склалася завдяки судді Солом'янського райсуду Києва Олені Куровій.

«Спочатку р. Курова не призначила вчасно підготовче судове засідання, далі безпідставно не провела його і не продовжила запобіжний захід для Крисіна, створивши таким чином правову невизначеність, і нарешті - всупереч вимозі Управління спецрозслідувань ГПУ - не повідомила ГУ НП в Київській області про те, що запобіжний захід Крисіну вважається автоматично продовженою», - пояснює правозахисниця.

За її даними, наступне засідання Солом'янського райсуду, на якому може бути розглянуте питання про продовження запобіжного заходу для Крисіна, відбудеться через більш ніж два тижні - 28 квітня.

«До того часу Юрій Крисін має достатньо часу і законне право кудись звалити. Не здивуюся, якщо так і станеться», - додала Томак.

Суд системно звільняє з-під варти підозрюваного в причетності до вбивства Веремія, незважаючи на те, що за три роки, поки йде слідство, він встиг скоїти ще два злочини.

Як повідомляла раніше адвокат сім’ї Веремія Вікторія Дейнега, Крисін організовував частину тітушок на перехресті вулиці Велика Житомирська і Володимирська, де було вбито журналіста Веремія.

Раніше Печерський райсуд Києва залишив під вартою ще на два місяці - до 28 січня 2017 року - Юрія Крисіна, відомого в кримінальних колах як Шкаф, який проходить по справі про вбивство журналіста газети «Вести» В'ячеслава Веремія, який загинув під час Євромайдану 19 лютого 2014 року.