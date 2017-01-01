З «гумконвоєм» на Донбас зайшов автомобіль російських військових хіміків

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Російський «гумконвой»

Українські прикордонники зафіксували у так званій «гуманітарній колоні» РФ спеціалізований автомобіль РХБ захисту

Російська сторона у черговий раз в односторонньому порядку здійснила оформлення шістдесятого так званого «гуманітарного конвою». Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

«Оскільки переміщення т.з. «гумконвою» відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій», - йдеться в повідомленні.

Прикордонники інформують, що загалом з 5:50 до 6:30 через російський пункт пропуску «Матвєєв Курган» на в’їзд в Україну прослідувало 15 автомобілів т.з. «гумконвою». Вантажівки перевозили переважно нібито продукти харчування.

«Особливістю даної колони є те, що у її складі слідував спеціалізований автомобіль РХБ захисту (війська радіаційного, хімічного і біологічного захисту. - Ред.), який не може відноситися до категорії «гуманітарного» вантажу першої необхідності», - зазначають у Держприкордонслужбі.

Друга колона т.з. «гумконвою» через пункт пропуску «Донецьк» (РФ) станом на 9:00 21 лютого державний кордон не перетинала, повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо, МНС Росії повідомило, що обидві колони так званого «гумконвою» перетнули українсько-російський кордон.