З іракського Мосула за останні п'ять днів втекли 13 тисяч людей

З іракського Мосула, в якому ведеться військова кампанія зі звільнення міста від «Ісламської держави», за останні п'ять днів втекли 13 тисяч людей.

Про це повідомив прес-секретар ООН Стафан Дюжаррік.

«Потік людей, щодня покидають місто, збільшився на 50%, з 1600 до 2300 осіб в день. У цілому, до сьогоднішнього дня у зв'язку з боями з Мосула і його околиць втекли 130 тисяч людей», - сказав він журналістам.

Він зазначив, що потоки біженців виросли після 29 грудня внаслідок активізації другої фази антитерористичної операції.

Дюжаррік зазначив, що жителі звільнених від ІД районів Мосула отримують гуманітарну допомогу ООН, щодня їм постачають близько мільйона літрів води, а також продовольство і предмети першої необхідності.