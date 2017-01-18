З італійського готелю, який накрило лавиною, витягли перших загиблих
- Сьогодні, 12:07
-
Розсилка
У мережі з'явилися перші фото італійського готелю, похованого під лавиною
В італійській області Абруцціо лавина зійшла на готель Hotel Rigopiano. На той час у готелі перебувало щонайменше 22 постояльці й персонал. Рятувальники вже витягли першу жертву.
Про це повідомляє ANSA.
«Є багато загиблих», - сказав керівник Абруццкого гірничорятувального підрозділу Антоніо Крочетта.
Готель частково зруйнований і завалений снігом. Деякі люди змогли вибратися через зруйновану стіну. Зниклими без вісті вважаються 30 осіб.
Лавина спускалася по лісистим схилом і поховала під собою автомобілі, худобу і частину готелю.
За словами свідків, для цієї області лавина була неймовірної сили.
Аварійні транспортні засоби, у тому числі машини швидкої допомоги, застрягли близько
Наразі МЗС перевіряє, чи є українці серед жертв сходження лавини в Італії.