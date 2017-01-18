З італійського готелю, який накрило лавиною, витягли перших загиблих

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Готель практично повністю опинився під снігом

У мережі з'явилися перші фото італійського готелю, похованого під лавиною

В італійській області Абруцціо лавина зійшла на готель Hotel Rigopiano. На той час у готелі перебувало щонайменше 22 постояльці й персонал. Рятувальники вже витягли першу жертву.

Про це повідомляє ANSA.

«Є багато загиблих», - сказав керівник Абруццкого гірничорятувального підрозділу Антоніо Крочетта.

Готель частково зруйнований і завалений снігом. Деякі люди змогли вибратися через зруйновану стіну. Зниклими без вісті вважаються 30 осіб.

Лавина спускалася по лісистим схилом і поховала під собою автомобілі, худобу і частину готелю.

За словами свідків, для цієї області лавина була неймовірної сили.

Аварійні транспортні засоби, у тому числі машини швидкої допомоги, застрягли близько 9 км від готелю. Товщина снігу сягає двох метрів.

Наразі МЗС перевіряє, чи є українці серед жертв сходження лавини в Італії.