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    З італійського готелю, який накрило лавиною, витягли перших загиблих

    • Сьогодні, 12:07
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    <span>Готель практично повністю опинився під снігом</span>
    Готель практично повністю опинився під снігом

    У мережі з'явилися перші фото італійського готелю, похованого під лавиною

    В італійській області Абруцціо лавина зійшла на готель Hotel Rigopiano. На той час у готелі перебувало щонайменше 22 постояльці й персонал. Рятувальники вже витягли першу жертву.

    Про це повідомляє ANSA.

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    «Є багато загиблих», - сказав керівник Абруццкого гірничорятувального підрозділу Антоніо Крочетта.

    Готель частково зруйнований і завалений снігом. Деякі люди змогли вибратися через зруйновану стіну. Зниклими без вісті вважаються 30 осіб.

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    З італійського готелю, який накрило лавиною, витягли перших загиблих
    З італійського готелю, який накрило лавиною, витягли перших загиблих
    З італійського готелю, який накрило лавиною, витягли перших загиблих
    З італійського готелю, який накрило лавиною, витягли перших загиблих
    З італійського готелю, який накрило лавиною, витягли перших загиблих
    З італійського готелю, який накрило лавиною, витягли перших загиблих
    З італійського готелю, який накрило лавиною, витягли перших загиблих

    Лавина спускалася по лісистим схилом і поховала під собою автомобілі, худобу і частину готелю.

    За словами свідків, для цієї області лавина була неймовірної сили.

    Аварійні транспортні засоби, у тому числі машини швидкої допомоги, застрягли близько 9 км від готелю. Товщина снігу сягає двох метрів.

    Наразі МЗС перевіряє, чи є українці серед жертв сходження лавини в Італії.

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