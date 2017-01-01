З квітня ціни на газ для населення можуть зрости на 40%

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Подорожчання газу для населення

Спеціальні зобов'язання «Нафтогазу» з продажу газу для населення на пільгових умовах вводилися тільки до 1 квітня 2017 року

Ціни на природний газ для населення з 1 квітня 2017 року можуть зрости на 40% у випадку, якщо не буде продовжено покладені на НАК «Нафтогаз України» спеціальні зобов'язання з продажу газу для населення на пільгових умовах. Про це повідомив головний комерційний директор «Нафтогазу України» Юрій Вітренко у своїй колонці «НВ Бізнес».

«Якщо не буде продовжено державне регулювання цін для потреб населення, так звані спеціальні зобов'язання, то, виходячи з поточних цін на газ на європейських ринках, курсу гривні та інших факторів, можна очікувати, що ціни на газ для потреб населення зростуть на 40%», – повідомив він.

Вітренко також нагадав, що з 1 квітня поточного року Україна пообіцяла Міжнародному валютному фонду лібералізацію ціноутворення на газ для потреб населення, та для продовження спецзобов'язань бажано отримати їх схвалення.

«Якщо держрегулювання продовжать, із чим ще має погодитися МВФ, оскільки в меморандумі уряд обіцяв фонду, що спеціальні обов'язки вводилися тільки до 1 квітня, то тоді підвищення цін, можливо, вдасться відкласти до жовтня», – пояснив він.

При цьому Вітренко наголосив, що якщо Стокгольмський арбітраж задовольнить позовні вимоги до російському «Газпрому» і держхолдинг почне імпортувати газ з ціною «хаб мінус», слід очікувати зниження оптової ціни для населення вдвічі порівняно з поточною ціною.