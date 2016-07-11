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    З квітня з Австрії в Україну запустять три нові авіарейси

    • Вчора, 21:30
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    Наразі «Австрійські авіалінії» літають до Львова, Одеси, Дніпра та Києва

    З початку квітня 2017 «Австрійські авіалінії» відкриють три додаткові щотижневі рейси до Львова і Одеси.

    Про це повідомляє портал Ukraine-nachrichten з посиланням на дані прес-служби компанії.

    «В літньому розкладі цього року кількість рейсів з Відня в Одесу і до Львова буде значно збільшена. З початку квітня 2017 року з'являться три додаткових щотижневих рейси до Одеси, а також до Львова», – йдеться у повідомленні.

    Наразі «Австрійські авіалінії» літають до Львова, Одеси, Дніпра та Києва.

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