З квітня з Австрії в Україну запустять три нові авіарейси

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Наразі «Австрійські авіалінії» літають до Львова, Одеси, Дніпра та Києва

З початку квітня 2017 «Австрійські авіалінії» відкриють три додаткові щотижневі рейси до Львова і Одеси.

Про це повідомляє портал Ukraine-nachrichten з посиланням на дані прес-служби компанії.

«В літньому розкладі цього року кількість рейсів з Відня в Одесу і до Львова буде значно збільшена. З початку квітня 2017 року з'являться три додаткових щотижневих рейси до Одеси, а також до Львова», – йдеться у повідомленні.

Наразі «Австрійські авіалінії» літають до Львова, Одеси, Дніпра та Києва.