З Молдови депортували головного редактора «Российских вестей»

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Російський журналіст Дмитро Єрмолаєв Фото: russkije.lv

В прикордонній поліції Молдови повідомили, що чоловік не зміг пояснити мету візиту в країну

Головний редактор «Российских вестей» Дмитро Єрмолаєв був депортований з Кишинівського міжнародного аеропорту. Як передає ТАСС, в прикордонній поліції Молдови повідомили, що чоловік не зміг пояснити мету візиту в країну, тому буде відправлений до Москви найближчим рейсом.



При цьому Союз журналістів Росії поширив інформацію про затримання Дмитра Єрмолаєва в аеропорту Кишинева молдавськими спецслужбами.

В інформації говориться, що його кілька годин допитували і відпустили лише після залучення до справи співробітників російського посольства.

Про затримання Єрмолаєва також повідомила прес-служба прикордонної поліції Молдови.

«Прийнято рішення не дозволяти в’їзд в Молдову, тому що не вказано ціль візиту в Республіку. Мова не йде про депортацію чи заборону на в’їзд», — повідомили у прес-службі прикордонної поліції.

Також у прес-службі повідомили, що найближчим часом журналіст Єрмолаєв повернеться до Росії.