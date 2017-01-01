  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    З Молдови депортували головного редактора «Российских вестей»

    • Сьогодні, 20:48
    • Розсилка
    <p>Російський журналіст Дмитро Єрмолаєв</p> <p>Фото: russkije.lv</p>

    Російський журналіст Дмитро Єрмолаєв

    Фото: russkije.lv

    В прикордонній поліції Молдови повідомили, що чоловік не зміг пояснити мету візиту в країну

    Головний редактор «Российских вестей» Дмитро Єрмолаєв був депортований з Кишинівського міжнародного аеропорту. Як передає ТАСС, в прикордонній поліції Молдови повідомили, що чоловік не зміг пояснити мету візиту в країну, тому буде відправлений до Москви найближчим рейсом.

    При цьому Союз журналістів Росії поширив інформацію про затримання Дмитра Єрмолаєва в аеропорту Кишинева молдавськими спецслужбами.

    В інформації говориться, що його кілька годин допитували і відпустили лише після залучення до справи співробітників російського посольства.

    Про затримання Єрмолаєва також повідомила прес-служба прикордонної поліції Молдови.

    «Прийнято рішення не дозволяти в’їзд в Молдову, тому що не вказано ціль візиту в Республіку. Мова не йде про депортацію чи заборону на в’їзд», — повідомили у прес-службі прикордонної поліції.

    Також у прес-службі повідомили, що найближчим часом журналіст Єрмолаєв повернеться до Росії.

    Читайте також
    прикордонники Росія ЗМІ Молдова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ