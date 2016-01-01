З нового року стипендії отримуватиме лише сім категорій студентів

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Соцстипендії виплачуватимуться дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

Кабінет міністрів ввів виплату соціальних стипендій органами соціального захисту населення через вищі навчальні заклади для 7 категорій студентів з 1 січня 2017 року. Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики з посиланням на рішення уряду.

«Прийнято постанову Кабінету міністрів України «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) невійськових державних вищих навчальних закладів» яким, зокрема передбачено ввести з 1 січня 2017 виплату соціальних стипендій органами соціального захисту населення через вищі навчальні заклади», - йдеться в ньому.

Зокрема, в такому порядку соцстіпендіі будуть виплачуватися дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування; особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; шахтарям, які мають відповідний стаж підземної роботи або стали інвалідами I або II групи і їх дітям; особам, які визнані учасниками бойових дій і їх дітям; дітям, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій або збройних конфліктів; дітям, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту; дітям, які є внутрішньо переміщеними особами.

Крім того, визначено чіткий перелік документів, які будуть надавати вузи для включення інформації до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги щодо студентів (курсантів), які мають право на отримання соціальної стипендії.

Як повідомляв «Главком», Кабмін підвищив мінімальну і підвищену стипендію для студентів.