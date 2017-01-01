З окупованого Донбасу українець хотів таємно вивезти 50 тис доларів

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Вилучена готівка

Пасажир автомобіля приховав від податківців значну суму готівки

У Донецькій області співробітники спецпідрозділу податкової міліції «Фантом» затримали на лінії розмежування дві партії готівки на суму понад 50 тисяч доларів США.

Про це це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.

«На контрольно-пропускному пункті в'їзду / виїзду «Майорське» був зупинений автомобіль Daewoo Lanos під керуванням громадянина України, який прямував з тимчасово окупованої території. В ході перевірки у пасажира автомобіля було виявлено 50 тисяч доларів США, які він намагався провезти через лінію розмежування в прихованому вигляді», - зазначив Білан.

Окрім того, на КПВВ «Мар'їнка» у громадянки, яка прямувала на окуповану територію, було виявлено понад 71 тисячу гривень готівкою.

Наразі зазначені особи, а також вилучені грошові кошти передані співробітникам Національної поліції.

Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України припинила діяльність транснаціонального злочинного угруповання, причетного до контрабанди сильнодіючих лікарських засобів (анаболічні стероїди).