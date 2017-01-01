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    З окупованого Донецька почали евакуйовувати людей: бойовики підтягують танки

    • Сьогодні, 07:16
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    В окупований Донецьк бойовики підтягують танки та піхоту

    Жителів Київського мікрорайону почали евакуювати. Бойовики підтягують танки.

    Про це повідомляють волонтери групи «Повернись живим».

    «Є інформація про те, що у Донецьку проводиться евакуація місцевих з Київського району (це найближчий район до бойових дій на цій ділянці). Наскільки ця інформація відповідає дійсності – буде видно», – повідомляють волонтери благодійного фонду допомоги армії «Повернись живим».

    За їх даними, також в окупований Донецьк бойовики підтягують танки та піхоту.

    «Військові ЗСУ до чуток дослухаються, але кажуть, що чують про це вже не перший день. Всі у бойовій готовності», – інформують волонтери. 

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